Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der freundliche Eröffnungskurs (15.699 Punkte) wurde beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn abverkauft, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die zuletzt beschriebene Achterbahnfahrt der deutschen Standardwerte halte also an. Unter dem Strich dokumentiere das Aktienbarometer damit den Respekt vor der 38-Tage-Linie (akt. bei 15.740 Punkten). Der beschriebene gleitende Durchschnitt markiere dabei den Auftakt zur Schlüsselzone auf der Oberseite, welche sich bis zu den Hochs bei knapp 15.800 Punkten erstrecke. Ein Spurt über das zuletzt genannte Level würde ein "V-förmiges" Chartmuster entstehen lassen. Entsprechend wären die Bullen bei einem Befreiungsschlag zurück in der Erfolgsspur. Auf der Unterseite definiere dagegen das "swing low" vom vergangenen Freitag bei 15.497 Punkten eine erste Haltelinie. Charttechnisch wesentlich bedeutender sei allerdings das Unterstützungscluster aus den jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 15.049/15.019 Punkten sowie der 200-Tage-Linie (akt. bei 14.966 Punkten). Auch aus Sicht des Point & Figure-Charts komme dieser Bastion eine absolute Schlüsselrolle zu. Per Saldo halte also das "auf der Stelle treten" der letzten Monate an. (28.09.2021/ac/a/m)

