Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Von einer Stabilisierung ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unverändert weit entfernt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich hätten die deutschen Standardwerte mit 10.424 Punkten erneut ein neues Verlaufstief hinnehmen müssen und auch die gestrige Handelsspanne von über 600 Punkten sei beachtlich. Damit nähere sich das Aktienbarometer der nächsten Rückzugslinie in Form des Tiefs vom Dezember 2018 bei 10.279 Punkten. Oberste Priorität habe somit zunächst das Finden eines neuen Marktgleichgewichts. Die Vielzahl der überverkauften Indikatoren könnte dem DAX an dieser Stelle helfen. Neben dem großen (negativen) Abstand zur 200-Tage-Linie (akt. bei 12.619 Punkten) möchten die Analysten den historisch niedrig notierenden MACD hervorheben. Die gegenwärtige Extremkonstellation schlage sich auch in der objektiven Auswertung im Rahmen des "HSBC Trendkompass" nieder. Inzwischen würden Anleger bei jedem der 30 DAX-Titel einen Aufwärtstrend vergebens suchen. Diese Situation spreche für eine extrem überverkaufte Marktverfassung und schreie nach einer Gegenbewegung. Für eine wirkliche Stabilisierung sei aus charttechnischer Sicht aber eine Rückeroberung des Tiefs vom August 2019 bei 11.266 Punkten bzw. ein Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke bei 11.032/11.447 Punkten nötig. (11.03.2020/ac/a/m)

