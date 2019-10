Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ganz im Sinne der intakten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Hausse wurde mit dem gestrigen neuen Jahreshoch auch der kurzfristig negativ wirkende Shooting-Star vom vorigen Donnerstag neutralisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die sich ergebende Tageskerze sei in ihrer Ausformung sogar kurzfristig wieder leicht bullish zu werten gewesen, so dass selbst der nächste auffällige Widerstand bei 12.886 Punkten jetzt nicht mehr allzu sicher erscheine. Spätestens aber die 13.000er-Marke sollte aber zumindest im ersten Anlauf nicht zu knacken sein, zu überkauft sei der Markt inzwischen, wie der Indikator Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator mit einem Wert von 96,71 auf Tagesbasis zeige. Und wenn man genau suche, gebe es auch bereits ein Verkaufssignal in einem recht kurzfristigen Zeitfenster: im Chart auf 3-Stunden-Basis funke der MACD-Indikator ein negatives Zeichen. Das vorhergehende Kaufsignal dieses Trendfolgers habe am 9. Oktober hervorragend funktioniere, denn es sei vom 12.000er-Bereich aus ein fulminanter Anstieg gefolft. Aber keine Sorge, so schlimm sollte es dieses Mal nicht kommen. Bereits im Bereich von knapp 12.500 bis etwa 12.600 Zähler existiere eine hervorragende Unterstützungszone. (24.10.2019/ac/a/m)



