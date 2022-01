Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "15.800er-Unterstützung als Stabilitätsanker" - die Überschrift von vor zwei Tagen hat sich beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eindrucksvoll bewahrheitet, so de Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe sich die Kombination aus der Nackenlinie des kleinen Doppelbodens vom Dezember (15.834 Punkte) und der 61,8%-Korrektur der Novemberdelle (15.803 Punkte) als die erwartete Unterstützung erwiesen, zumal die 38-Tage-Linie (akt. bei 15.720 Punkten) in diesem Dunstkreis für zusätzlichen Halt sorge. Unter strategischen Gesichtspunkten vollziehe sich die Kursentwicklung der letzten Monate weiterhin in einer breitgefassten Schiebezone zwischen gut 15.000 Punkten auf der Unter- und knapp 16.290 Punkten auf der Oberseite. Letztere Marke definiere kurzfristig das nächste Anlaufziel. Der Blick auf die Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII): Unter den US-Privatanlegern gebe es inzwischen deutlich mehr Bären (38,3%) als Bullen (24,9%). Gleichzeitig falle der Anteil der "Neutralen" mit 36,8% recht hoch aus. Die verhaltene Stimmungslage signalisiere möglicherweise, dass die US-Aktienmärkte nach dem schwachen Jahresbeginn mittlerweile recht gut nach unten abgesichert seien. (13.01.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >