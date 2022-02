Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An der in den letzten Tagen immer wieder angeführten Widerstandszone aus dem kurzfristigen Korrekturtrend seit dem 5. Januar (akt. bei 15.581 Punkten), den gleitenden Durchschnitten der letzten 200 und 50 Tage (akt. bei 15.615/15.648 Punkten) sowie dem Aufwärtstrend seit Mai 2020 (auf Wochenbasis akt. bei 15.681 Punkten) ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern gescheitert - und zwar krachend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein Sprung über diese Hürden sei weiter die absolut zwingende Ausgangsvoraussetzung für eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses. Der Widerstandscharakter der o. g. Barrieren werde noch zusätzlich durch das jüngste "swing high" (15.737 Punkte) sowie durch das höchste Handelsvolumen der Woche untermauert. Wenngleich die deutschen Standardwerte freundlich in den letzten Handelstag der Woche starten dürften, habe das Aktienbarometer derzeit "ein dickes Brett" zu bohren. Übergeordnet sei der DAX ohnehin weiter in der Schiebezone seit Herbst vergangenen Jahres zwischen 16.290 Punkten auf der Ober- und 15.000 Punkten auf der Unterseite gefangen. Die zuletzt genannte Marke definiere dabei einen strategischen Stop-Loss, denn bei deren Bruch schlage die beschriebene Tradingrange in eine Topbildung um. (04.02.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >