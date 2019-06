Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Pünktlich 60 Tage nach Ostern hat gestern der deutsche Leitindex Fronleichnam gefeiert und nach einem Eröffnungsgap (12.346 zu 12.355 Punkte) den Kampf mit dem Korrekturtrend seit Dezember 2018 (akt. 12.409 Punkte) erneut aufgenommen, so die Analzsten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit einem bullishen Angriff habe das ehemalige Jahreshoch aus dem Monat Mai (12.435 Punkte) mit rund drei Punkten überschritten und bei 12.438 Punkten eine neue Jahresbestmarke gesetzt werden können. Allerdings habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Tagesverlauf an Schwung verloren und sich von dem Hochpunkt erneut entfernt. Vielmehr noch sei der gestrige Schlusskurs - gleichzeitig auch der gestrige Tagestiefstkurs - (12.355 Punkte) erneut unter die o.g. Trendbegrenzung gerutscht. Um es mit den Worten von Franz Beckenbauer zu sagen: "Ja gut, es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unentschieden oder Niederlage." Für einen bullishen Sieg müssten zunächst die Verlaufshochs aus September 2018 (12456/ 58 Punkte) überwunden werden, bevor von einer nachhaltigen Rückkehr in den o.g. Korrekturtrend gesprochen werden könne. Hierfür würden derzeit die relative Stärke nach Levy sowie auch das Momentum grünes Licht geben. Allerdings mahne die aktuelle Lage des DAX am oberen Bollinger-Band zur Vorsicht. (21.06.2019/ac/a/m)

