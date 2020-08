Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 46 Punkte runter, 60 Zähler rauf und am gestrigen Donnerstag wieder 68 Punkte runter - man kann beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits von einer kleinen schwankungsarmen Serie sprechen, wobei wirkliche neue Signale auf sich warten lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit dem Tagestief um 12.520 Punkte sei der inzwischen genau eine Woche währende Aufwärtstrend exakt bestätigt worden und es bleibe abzuwarten, ob dieser auch zum Wochenausklang verteidigt werden könne. Sei das nicht der Fall, komme erneut die mittelfristig bedeutende 55-Tage-Linie ins Spiel, der Ende Juli mit dem Ein-Monats-Tief bestätigt worden sei. Der Gleitende Durchschnitt verlaufe mittlerweile leicht oberhalb der 12.400er-Marke und darunter wäre ein Test der 200-Tage-Linie vorprogrammiert, welche sich weiterhin um 12.210 Punkte bewege. Nach oben sei es gestern wie schon am Dienstag insbesondere im frühen Handel zu einer kleinen Rally gekommen, wobei die genannten Widerstände mit einem Ein-Wochen-Hoch bei 12.799 Zähler zwar angeknackst, letztlich aber nicht überwunden worden seien. Darüber wäre der Weg bis 12.935 Punkte frei, dem unteren Ende einer Notierungslücke, die sogar bis 13.067 Zähler hinauf reiche, so dass die symbolträchtige 13.000er-Marke genau in der Mitte dieses Gaps liege. (07.08.2020/ac/a/m)

