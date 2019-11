Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den zweiten Handelstag in Folge verzeichnete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern eine eher unterdurchschnittliche High-Low-Spanne, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwar sei diese gestern mit 77 Punkten etwas höher als am Vortag gewesen, doch letztlich würden die deutschen Standardwerte unverändert Respekt vor dem Kreuzwiderstand bei knapp 13.200 Punkten zeigen. An dieser Feststellung ändere auch das neue Verlaufshoch (13.188 Punkte) nichts. Zur Erinnerung: Aus charttechnischer Sicht hätten die deutschen Standardwerte mit dem ehemaligen Erholungstrend seit Ende vergangenen Jahres (akt. bei 13.198 Punkten) und den Hochpunkten vom Mai bzw. Juni 2018 bei 13.170/204 Punkten einen wichtigen Kreuzwiderstand unmittelbar vor der Brust. Aufgrund der Relevanz der angeführten Hürden, dürfte deren Überwinden eine neue Aufwärtsdynamik in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 13.597 Punkten entfachen. Da das Sentiment optimistischer werde - der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern liege gemäß der aktuelle Umfrage der AAII nur noch bei 23,9% -, würde eine Verschnaufpause den Aktienmärkten gut tun. Der diskutierte Kreuzwiderstand dürfte beim DAX also nicht leicht zu nehmen sein. Auf der Unterseite definiere die Aufwärtskurslücke vom Wochenauftakt (13.019 zu 12.992 Punkten) als erste wichtige Rückzugsmarke. (07.11.2019/ac/a/m)



