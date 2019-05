Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Ein lehrbuchmäßiges Beispiel liefere aktuell die Kurslücke, welche der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn habe hinnehmen müssen (obere Gapkante bei 12.344 Punkten). Aber auch der Rückfall unter die Kreuzunterstützung aus den beiden zuletzt mehrfach beschriebenen Trendlinien (akt. bei 12.245/12.340 Punkten) liefere den Aktienmarktbären ein wichtiges Argument an die Hand. In dieser Gemengelage habe der Selltrigger in Form der letzten beiden Tagestiefs bei 12.064/57 Punkten seine Wirkung nicht verfehlt, so dass die deutschen Standardwerte gestern die Marke von 12.000 Punkten wieder hätten preisgeben müssen. Damit verfestige sich das im Lauf der Woche generierte negative Schnittmuster seitens des trendfolgenden MACD. Aufgrund der angeschlagenen Chart- und Markttechnik sowie dem zur Vorsicht mahnenden Faktor "Saisonalität" würden die Analysten trotz wahrscheinlicher Erholung zu Handelsbeginn zurückhaltend in Sachen weitere DAX-Entwicklung bleiben. Der Aufwärtstrend seit Ende 2018 (akt. bei 11.838 Punkten) bilde zusammen mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 11.832 Punkten) den nächsten wichtigen Rückzugsbereich. (10.05.2019/ac/a/m)

