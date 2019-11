Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Nach einem guten Spiel soll man ruhen" - diese alte Skatweisheit beherzigte nach dem starken Wochenauftakt gestern auch der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ablesen könnten Investoren die jüngste Verschnaufpause an zwei unterschiedlichen Aspekten: Zum einen seien die deutschen Standardwerte innerhalb einer äußerst geringen High-Low-Spanne von lediglich 53 Punkten geschwankt, zum anderen sei das Aktienbarometer innerhalb der Range des Vortages verblieben. In der Konsequenz entstehe ein klassischer "inside day". Für das beschriebene Innehalten gebe es darüber hinaus gute charttechnische Gründe. Schließlich habe der DAX mit dem ehemaligen Erholungstrend seit Ende vergangenen Jahres (akt. bei 13.182 Punkten) einen wichtigen Widerstand unmittelbar vor der Brust. Im Zusammenspiel mit den Hochs vom Mai bzw. Juni 2018 bei 13.170/204 Punkten entstehe auf diesem Niveau sogar ein markanter Kreuzwiderstand. Aufgrund der Bedeutung der genannten Hürden, dürfte deren Überwinden neues Aufwärtsmomentum in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 13.597 Punkten entfachen. Auf der Unterseite, und unter Risikogesichtspunkten, fungiere weiterhin die Aufwärtskurslücke vom Wochenauftakt (13.019 zu 12.992 Punkten) als erste wichtige Rückzugsmarke. (06.11.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >