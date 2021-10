Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) pendelt weiterhin um die 38-Tage-Linie (akt. bei 15.488 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im bisherigen Wochenverlauf habe das Aktienbarometer immer wieder Respekt vor dem angeführten gleitenden Durchschnitt gezeigt. Anleger könnten dieses Verhaltensmuster an den kaum veränderten Notierungen der letzten drei Handelstage festmachen. Um diese Lethargie aufzubrechen, sei ein Spurt über das Hoch vom 15. Oktober bei 15.599 Punkten vonnöten. Zur Eröffnung drohe der DAX diesen Signalgeber etwas aus den Augen zu verlieren. Deshalb zusätzlich der Blick Richtung Süden: Ein Abgleiten unter das jüngste "swing low" würde das Risiko eines Scheiterns an der eingangs erwähnten 38-Tage-Linie deutlich erhöhen. Der zuletzt genannte Durchschnitt fungiere demnach als kurzfristiger Taktgeber. Übergeordnet seien die deutschen Standardwerte jedoch zwischen der kurzfristigen Glättung und dem Pendant der letzten 200 Tage (akt. bei 15.109 Punkten) "eingebettet". Einen interessanten Fingerzeig liefere zudem die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Seit Mitte September habe sich der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern auf 46,9% mehr als verdoppelt. Zurückhaltung sehe anders aus. (21.10.2021/ac/a/m)

