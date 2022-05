Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem die jüngsten Kursavancen die Ausgangslage deutlich verbessert hatten, ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch freundlich in die neue Woche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wenngleich im Tagesverlauf bei einer Handelsspanne von weniger als 100 Punkten nicht von den ganz großen Anschlusskäufen gesprochen werden könne, so unterstreiche die jüngste Aufwärtskurslücke (14.464 zu 14.510 Punkte) dennoch die Ambitionen der Bullen. Die fehlende Aufwärtsdynamik lasse sich zudem durch den US-Feiertag sehr gut erklären. Charttechnisch hänge das Aktienbarometer darüber hinaus an den horizontalen Barrieren bei rund 14.600 Punkten fest. Diese Hürde markiere ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zum Hoch von Ende März bei 14.925 Punkten. Die Korrekturflagge lege perspektivisch einen Anlauf auf dieses Level nahe. Auf der Unterseite diene dagegen das o. g. Gap als erste Unterstützung. Danach würden die jüngsten Ausbruchsmarken in Form der Hochs von Mitte Mai bei gut 14.200 Punkten einen weiteren Rückzugsbereich markieren. Zu Handelsbeginn dürften die deutschen Standardwerte heute zunächst innehalten. (31.05.2022/ac/a/m)

