Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Verhaltensmuster kennen Anleger bereits: Wie so oft in den letzten Tagen mussten die Marktteilnehmer beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einer unterdurchschnittlichen Handelsspanne von weniger als 90 Punkten leben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Immerhin habe das Aktienbarometer unseren Signalgeber in Form der jüngsten Hochs bei 15.325/15.328 Punkten getestet. Aufgrund der Vorgaben dürfte der DAX heute erneut einen Ausbruch aus der Lethargie nach Norden versuchen. Ein Sprung über die genannten Hürden würde den Grundstein für einen neuerlichen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 15.502 Punkten legen. Ein wenig Entspannung zeige sich auch bei der heißgelaufenen Stimmung: So falle der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) auf 42,6%. Im Gegenzug steigeder Anteil der Pessimisten auf 25,7%. Diese Werte würden zwar immer noch von einem hohen Optimismusgrad zeugen, hätten in der aktuellen Woche aber doch eine deutliche Abkühlung erfahren. Beim DAX markiere das Tief vom 21. April bei 15.072 Punkten eine erste Unterstützung. Wichtiger sei allerdings die Kombination aus der Kurslücke vom 30. März (14.890 zu 14.845 Punkte) und dem alten Rekordstand von Mitte März (14.804 Punkte). (29.04.2021/ac/a/m)

