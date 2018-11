Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit einer dynamischen roten Kerze in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe der Handel sogar nahezu auf Tageshoch (11.598 Punkte) begonnen, um kurz vor Schluss sogar nochmals ein neues Verlaufstief (11.311 Punkte) hinnehmen zu müssen. Auf Tagesbasis entstehe deshalb ein "roter Block". Doch das sei nicht das einzige negative Candlestickmuster. Da die gestrige Kerze zudem das Pendant vom vergangenen Freitag umschließe, stehe gleichzeitig ein "bearish engulfing" zu Buche. Kurzfristig würden die Probleme der deutschen Standardwerte durch eine auf Stundenbasis vorliegende kleine Toppbildung vergrößert. Per Saldo müssten Anleger ihr Hauptaugenmerk wieder auf die Unterseite legen. Die Parallele (akt. bei 11.278 Punkten) zum Baissetrend seit Mitte Juni markiere dabei die nächste Unterstützung, bevor die verbliebene Kurslücke von Ende Oktober (11.213 zu 11.206 Punkte) wieder auf die Agenda rücke. Danach definiere das bisherige Jahrestief bei 11.051 Punkten die nächste Rückzugslinie. Die Ausbildung eines "zweiten Standbeines" würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt beim DAX aktuell fast für das bestmögliche Szenario halten, während ein neues Verlaufstief einer neuen Eskalationsstufe gleichkäme. (13.11.2018/ac/a/m)