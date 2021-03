Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wenngleich die Aufwärtsdynamik gestern spürbar nachgelassen hat, strebt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiter nach Norden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



"Vierter Handelstag der Woche, viertes Allzeithoch!". Die jüngste Erfolgssträhne halte also an und ihr Rekordlevel konnten die deutschen Standardwerte bis auf 14.595 Punkte ausbauen. Da die strategischen Kurstreiber in Form eines prozyklischen Investment-Kaufsignals auf Point & Figure-Basis sowie des Bruchs des Abwärtstrends seit 2018 im Verlauf des DAX-Kursindex unverändert Bestand hätten, dürfte das Aktienbarometer das Kursziel aus dem Jahresausblick von "15.000 Punkten plus" mehr und mehr ins Visier nehmen. In die gleiche Kerbe schlage der Faktor Saisonalität, der noch bis Ende April "grünes Licht" signalisiere. In diesem Zusammenhang lohne auch der Blick über den großen Teich, wo gestern der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ebenfalls neue Allzeithochs (3.960 bzw. 32.662 Punkte) hätten verbuchen können. Es liege derzeit also die vermeintlich beste aller (Aktien-)Welten vor. Den Stop-Loss für bestehende Longpositionen würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt beim DAX auf Basis der alten Ausbruchsmarken bei 14.197/14.131 Punkten belassen. (12.03.2021/ac/a/m)

