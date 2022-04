Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern hatten wir an dieser Stelle den vielfachen und letztlich erfolgreichen Test der 14.000er-Marke sowie die in diesem Dunstkreis jeweils ausgeprägten weißen Tageskerzen als konstruktive Chartsignale hervorgehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gerade noch rechtzeitig, denn der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern einen freundlichen Handelstag erlebt. Der Sprung über die Hürde bei 14.200 Punkten habe dabei den Weg bis zur der 50-Tage-Linie (akt. bei 14.365 Punkten) geebnet. Oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts stecke der Anfang Januar etablierte Baissetrend (akt. bei 14.448 Punkten) den nächsten Widerstand ab. Ein Trendbruch käme einem echten charttechnischen Befreiungsschlag gleich. Auf der Unterseite würden indes die jüngsten Verlaufstiefs bei rund 14.000 Punkten im Zusammenspiel mit dem unteren Bollinger Band (akt. bei 13.955 Punkten) weiterhin einen wichtigen Rückzugsbereich bilden. Noch ein kurzer Blick auf das Sentiment und die Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII): Vom niedrigsten Stand seit 1992 habe sich der Anteil der US-Privatanleger zwar leicht erholen können, notiere aber mit 18,9 % immer noch historisch niedrig. Die schlechte Stimmung stelle aus Sicht der Behavioral Finance derzeit also eher einen unterstützenden Faktor dar. (21.04.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >