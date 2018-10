Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Start in die neue Woche kann beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) getrost als Schlag ins Wasser bezeichnet werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für einen echten Schuss vor den Bug sorge vor allem die gestrige Abwärtskurslücke bei 12.104/12.072 Punkten, die das Aktienbarometer auch per Tagesschlusskurs nicht habe eindämmen können. Solche Gaps, die offen bleiben würden, würden die Analysten prozyklisch interpretieren. Verstärkt werde dieser Belastungsfaktor durch die Tatsache, dass sich damit der Bruch des Aufwärtstrends seit März 2009 (akt. bei 12.206 Punkten) verfestige. Darüber hinaus hätten die deutschen Standardwerte die Marke von 12.000 Punkten preisgeben müssen, so dass Anleger derzeit ihr Hauptaugenmerk auf die letzten Verlaufstiefs bei rund 11.800 Punkten legen sollten. Bei einem Abgleiten unter diese Kernunterstützung schlage die Schiebezone der letzten anderthalb Jahre in eine große Schulter-Kopf-Schulter-Toppbildung um. Rein rechnerisch ergebe sich dann ein kalkulatorisches Abschlagspotential von rund 1.800 Punkten. Um den größten Druck vom DAX zu nehmen, müsste dagegen zumindest das o. g. Abwärtsgap zeitnah geschlossen werden. Wirkliche charttechnische Entspannung stelle sich aber erst bei einem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends (akt. bei 12.419 Punkten) ein. (09.10.2018/ac/a/m)