Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den "Hammer" konnten die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Bullen nicht mit einem Spurt über das Vortageshoch bei 11.999 Punkten nach oben auflösen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Stattdessen hätten Anleger erneut Kursverluste hinnehmen müssen, die am Nachmittag nochmals deutlich ausgeweitet worden seien. In der Konsequenz stehe ein neues Jahrestief bei 11.712 Punkten zu Buche. Damit stehe die Kernunterstützung aus den letzten Verlaufstiefs bei rund 11.800 Punkten zur Disposition. Dazu trage auch ein Schlusskurs auf Tagestief bei. Aus Sicht der Candlestickanalyse entstehe dadurch ein "roter Block" - ein Kerzenmuster, welches unmittelbare Anschlussverkäufe ermögliche. Den gleichen Schluss würden die Vorgaben für den heutigen Tag nahe legen, so dass die Schiebezone der letzten anderthalb Jahre mit einem nachhaltigen Unterschreiten der Schlüsselmarke von 11.800 Punkten zu Handelsbeginn in eine abgeschlossene Schulter-Kopf-Schulter-Formation umschlagen dürfte. Deren rechnerisches Abschlagspotenzial könne auf rund 1.800 Punkte taxiert werden.



Die beschriebene Breitseite werde durch die US-Indices bestätigt. So habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern sein altes Allzeithoch bei 2.872 Punkten preisgeben müssen, während der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) die Kreuzunterstützung bei 7.500 Punkten unterschritten habe. (11.10.2018/ac/a/m)