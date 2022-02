Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit der Rückkehr in den "Normalbereich" zwischen oberem und unterem Bollinger Band sendete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) letzte Woche bereits ein erstes Erholungssignal, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Heute sei ein weiteres gefolgt, denn das Tief vom vergangenen Freitag (15.123 Punkte) werde von zwei höherliegenden Tiefs umschlossen. Diese Konstellation lasse in der Summe ein sog. "swing low" entstehen, welches oftmals auf einen kurzfristigen Marktwendepunkt hindeute. Damit rücke die Kombination aus den letzten Verlaufshochs bei 15.582/15.588 Punkten und der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.612 Punkten) mehr und mehr in den Fokus. Charttechnisch sei vor allem die Rückeroberung der langfristigen Glättung notwendig, um den deutschen Standardwerten eine nachhaltige Erholungsperspektive zu geben. Schließlich wäre im Erfolgsfall sogar eine kleine Bodenbildung abgeschlossen. Die äquivalente Weichenstellung hätten die US-Aktienindices (z. B. S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X)) gestern bereits vorgenommen, sodass der Blick über den großen Teich Entspannung signalisiere. Nach dem holprigen Jahresauftakt könnten die Aktienmärkte nun zunächst in ruhigeres Fahrwasser eintauchen. (01.02.2022/ac/a/m)

