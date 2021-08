Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den letzten Tagen hatten wir vor allem den charttechnischen Deckel der letzten Monate in Form der Hochs bei 15.803/15.811/15.808 Punkten sowie den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch beim DAX thematisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Heute würden sie sich insbesondere den möglichen Anlaufzielen auf der Oberseite widmen, denn auch gestern sei den deutschen Standardwerten ein neues Rekordlevel (15.964 Punkte) gelungen. Letzteres sorge auch auf Point & Figure-Basis für ein erneutes, prozyklisches Investmentkaufsignal. Die im Erfolgsfall prognostizierte neue Aufwärtsdynamik hätten die Analysten bereits mit der Erwartungshaltung eines Spurts über den "nächsten Tausender" verknüpft.Im "uncharted territory" würden die 138,2%-Fibonacci-Projektion bzw. das 161,8%-Pendant der Juli-Korrektur bei 16.097/16.276 Punkten zwei der wenigen verbliebenen Barrieren jenseits der 16.000er Marke definieren. Unter Tradinggesichtspunkten böten die o. g. Ausbruchsmarken bei 15.800 Punkten sowie das jüngste "swing low" bei 15.725 Punkten engmaschige Absicherungsoptionen. Für strategisch ausgerichtete Investoren bleibe es dagegen bei den bekannten Unterstützungen bei 15.620 (50-Tages-Linie) und 15.502 Punkten (altes Allzeithoch von Mitte April). (13.08.2021/ac/a/m)