Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die noch am Freitag temporär überschrittene 16.000er-Marke beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) spielte zum Wochenauftakt gestern keine Rolle mehr, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr sei es am deutschen Aktienmarkt zu moderaten Gewinnmitnahmen gekommen. Diese Entwicklung führe im Tagesbereich zur Ausprägung eines tieferen Tiefs als am Vortag. Somit müsse das Allzeithoch vom Wochenabschluss bei 16.030 Punkten als klassisches "swing high" interpretiert werden. Dieses Phänomen markiere oftmals kurzfristige Wendepunkte und sorge für temporäre Zurückhaltung. Charttechnisch für wesentlich bedeutender würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt allerdings den ehemaligen Deckel der letzten Monate bei 15.803/15.811/15.808 Punkten halten. Ein Rebreak dieser alten Hochs dürfte eine Ausdehnung der gestrigen Gewinnmitnahmen nach sich ziehen. Die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.630 Punkten) definiere bei einer negativen Weichenstellung den nächsten Rückzugsbereich. Danach bilde das alte Allzeithoch von Mitte April bei 15.502 Punkten eine weitere Unterstützung. Trotz der dynamischen Erholung des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im Tagesverlauf und einem erneuten Allzeithoch (4.480 Punkte) dürften die Bären unterhalb der Marke von 15.800 Punkten hierzulande mit den Hufen scharren. (17.08.2021/ac/a/m)

