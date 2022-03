Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den erfolgreichen Wochenauftakt konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nahtlos fortsetzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Charttechnisch besonders erwähnenswert sei dabei der Sprung über die letzten Verlaufshochs bei 14.539/14.553/14.569 Punkten. Das Lüften der zuletzt immer wieder diskutierten Schlüsselbarrieren habe seine Wirkung auf die deutschen Standardwerte nicht verfehlt. Anschlusskäufe hätten in der Folge zu einer Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 14.688 Punkten) geführt und würden nun den Anfang Januar etablierten Korrekturtrend (akt. bei 14.779 Punkten) in den Mittelpunkt rücken lassen. Im Zusammenspiel mit dem Tief vom Oktober 2021 (14.819 Punkte) entstehe auf diesem Level ein wichtiger Kreuzwiderstand. Dessen Bruch würde für das nächste charttechnische Ausrufezeichen sorgen. Unter Money Management-Gesichtspunkten gebe der gestrige Ausbruch Investorinnen und Investoren die Gelegenheit, eine enge Absicherung zu wählen bzw. den Stop-Loss für bestehende Engagements deutlich anzuheben. Konkret gelte es, die 14.600er-Marke in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten, denn dieses Level bilde gleichzeitig die Nackenlinie einer "V-förmigen"-Umkehr. (30.03.2022/ac/a/m)

