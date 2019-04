Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit der zweiten Kurslücke in dieser Woche (11.778 zu 11.854 Punkten) setzt sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiter von seiner 200-Tage-Linie (akt. bei 11.707 Punkten) ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank der neuerlichen Kursavancen hätten die deutschen Standardwerte die Nackenzone der Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus dem Vorjahr endgültig hinter sich gelassen. Da auch der trendfolgende MACD wieder auf "Kaufen" gedreht habe, würden die Aktienbullen am Drücker bleiben. Die Trendlinie (akt. bei 12.008 Punkten), welche verschiedene Hochs seit Dezember vergangenen Jahres verbinde, sowie die Kurslücke von Anfang Oktober bei 12.072/12.104 Punkten würden nun die nächsten Anlaufziele definieren. Das beschriebene Abwärtsgap harmoniere dabei bestens mit dem Tief vom Juni 2018 (ebenfalls bei 12.104 Punkten). Einen Wermutstropfen würden die Umsätze darstellen, die gestern erneut eher unterdurchschnittlich ausgefallen seien. Deshalb könnten tradingorientierte Anleger den Stopp für bestehende Long-Positionen auf das Niveau der eingangs beschriebenen neuerlichen Kurslücke nachziehen. Unter strategischen Gesichtspunkten sollte der DAX indes nicht mehr nachhaltig unter die Glättungslinie der letzten 200 Tage zurückfallen.

