Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Kursaktivität des gestrigen Handelstags unterstreicht das schwierige Fahrwasser, in dem sich die deutschen Standardwerte derzeit befinden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die zwischenzeitlichen Kursgewinne (Tageshoch bei 11.502 Punkten) nicht über die Ziellinie retten können. Auf Schlusskursbasis stehe sogar eine rote Kerze mit unverändertem Schlusskurs zu Buche. Die wesentlichen Belastungsfaktoren seien aus Sicht der Analysten das Scheitern an der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.738 Punkten) sowie der Bruch des Erholungstrends seit Dezember 2018 (akt. bei 11.591 Punkten). Aufgrund der zuletzt angeführten Weichenstellung müsse die Aufwärtsreaktion der letzten drei Monate im übergeordneten Kontext als Bärenmarktflagge interpretiert werden. Vor diesem Hintergrund sorge ein Unterschreiten der letzten beiden Tagestiefs bei 11.313/300 Punkten für ein prozyklisches Ausstiegssignal in Richtung der nächsten Haltezone bei rund 11.000 Punkten (diverse Hochs und Tiefs, Fibonacci-Cluster). Perspektivisch lasse das nach unten aufgelöste Konsolidierungsmuster sogar einen Stresstest des Dezembertiefs bei 11.279 Punkten befürchten. (28.03.2019/ac/a/m)

