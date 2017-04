Der DAX sei heute Morgen bei 12.470 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 7 Punkte über dem TS gestern Abend und 204 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.470 Punkte zu halten und dort zu stabilisieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.485/88 und dann die 12.499/502 zu erreichen. Gelinge es den Bullen den Index über die 12.502 Punkte zu schieben, so könnte er dann die 12.515/18, die 12.528/31 und dann die 12.535/38 Punkte anlaufen. Schaffe er es heute, sich über die 12.535/38 Punkte zu schieben, so könnte er dann die 12.545/48, die 12.553/56 bzw. die 12.564/66 Punkte erreichen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.470 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.431/28, bis 12.410/08 und dann bis 12.398/95 Punkte gehen könnten. Mit dem Unterschreiten der 12.395 Punkte wäre dann der Weg an die 12.380/77, die 12.365/61 und dann an die 12.348/45 Punkte frei. Mit dem Unterschreiten der 12.348 könnte der DAX dann auch die 12.330/27, die 12.315/13 und dann die 12.305/00 Punkte erreichen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.537 als auch bei 12.582 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.627 als auch bei 12.677 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.483/63/60/57/44/28/09 als auch bei 12.387/65/31 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.296/64/41 als auch bei 12.184 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.515 (12.535) bis 12.377 (12.330) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (25.04.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen, mit einem riesigen GAP, bei 12.266 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es dynamisch in Richtung Norden gegangen. Die 12.400 Punkte seien genommen worden - hier sei es zu einer kleineren Konsolidierung gekommen, bevor es am Nachmittag dann weiter aufwärts gegangen sei. Der DAX habe im späteren Handel sein TH bei 12.479 Punkten und damit den höchsten Stand seiner Geschichte markiert. Die Märkte hätten gestern das Ergebnis der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen gefeiert. Das finale Ergebnis gebe es dann am 07.05.2017. Der DAX sei bei 12.463 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.373 noch bis maximal bis 12.378/81 Punkte laufen könnte. Sie seien nicht davon ausgegangen, dass es zu einem neuen JH oder ATH kommen sollte. Diese Einschätzung sei gestern nicht richtig gewesen. Der DAX sei wesentlich weiter als erwartet gelaufen, das Setup habe damit überhaupt nicht gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.270 Punkte knapp unter die nächste Anlaufmarke bei 12.255/53 Punkten gegangenChartcheck:TH: 12.479 (Vortag 12.092)/ TT: 12.250 (Vortag: 12.007)/ Xetra-Schluss: 12.455 (Vortag: 12.049)/ Range: 229 Pkte (Vortag: 85 Pkte)Ausblick für den heutigen Handelstag: