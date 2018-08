Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Stabilisierungsversuche bei den Aktienmärkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der gestrige "Inside Day" beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe zwar komplett innerhalb der unteren Hälfte der Mittwochs-Spanne stattgefunden, immerhin aber habe das Tief von 12.168 Punkten um 48 Zähler über dem vorherigen Sechs-Wochen-Tief gelegen. Zudem sei der Markt in der letzten Stunde des Xetra-Handels besonders stark gewesen, so dass sich sogar eine recht positiv anzusehende Tageskerze ergeben habe. Der erste Widerstand wäre um 12.300/12.330 Punkte auszumachen, wo sich eine Intraday-Zone sowie der durchbrochene mittelfristige Aufwärtstrend befinden würden. Die Gleitenden Durchschnitte der letzten 38 und 55 Börsentage sowie der letzten 200 Stunden würden derzeit sogar noch eine Erholung bis etwa 12.570/12.600 Zähler zulassen. Das sei für heute aber noch kein Thema, sondern erst, wenn der Anfang August begonnene Abwärtstrend geknackt werde. Diese Trendlinie bewege sich zurzeit um 12.540 Punkte. Zuvor seien diverse Intraday-Gebiete zwischen etwa 12.440 und 12.490 Zähler zu überwinden. Auf der Unterseite bleibe derweil alles beim Alten: der Test des 2009er-Basis-Aufwärtstrends werde über kurz oder lang kommen. Gehe es schnell, wäre dies gleichbedeutend mit einem Test der 12.000er-Zone. (17.08.2018/ac/a/m)