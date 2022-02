Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zu Wochenbeginn hat sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erholen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zuvor habe das Aktienbarometer allerdings das Freitagstief einer erneuten Belastungsprobe unterzogen. Unter dem Strich entstünden damit zwei fast deckungsgleiche Lows bei 15.060/15.076 Punkten sowie eine Tageskerze, welche vollständig innerhalb des Pendants vom vergangenen Freitag verblieben sei. Der so entstehende Innenstab untermauere nochmals die gestern hervorgehobene Bedeutung der Bastion bei 15.000 Punkten. Zur Erinnerung: In diesem Bereich hätten die deutschen Standardwerte bereits sechs Mal Unterstützung gefunden. Gleichzeitig markiere dieses Level die entscheidende Schaltstelle zwischen der derzeit noch gültigen Schiebezone der letzten Monate (16.290 zu 15.000 Punkten) und dem Umschlagen selbiger in eine Topformation mit einem Abschlagspotenzial von gut 1.200 Punkten. Die untere Signalzone sei derzeit also klar umrissen. Auf der Oberseite würde indes ein Spurt über das gestrige Tageshoch bei 15.256 Punkten - und die damit verbundene "bullishe" Auflösung des gestrigen Innenstabes - für eine weitere Stabilisierung sprechen. Achtung: Heute drohe ein negatives Schnittmuster zwischen den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 15.618/15.614 Punkten). (08.02.2022/ac/a/m)



