Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) lief gestern prächtig zwischen den Grenzen 12.660 und 12.475 hin und her, inkl. des Nachthandels bereits 3 Mal, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



So könnte es doch ewig weitergehen oder nicht?



Der XETRA DAX beginne demnach heute mit einer großen Aufwärtslücke bei ca. 12.660. Bisher sehe es tatsächlich so aus, als ob der DAX erneut bei 12.660 scheitere. Erstes Abwärtsziel wäre 12.580 + 12.560 (PP+ XETRA Gap). Über 12.660 klettere der DAX nur bis zur orangenen Linie bei 12.680. Erst über 12.680 eröffne sich größerer Anstiegsspielraum bis zur Kurslücke bei 12.733, bis 12.850 sowie ggf. 12.925. Unterhalb von 12.475 gebe der DAX bis 12.350 nach. (09.07.2020/ac/a/m)



