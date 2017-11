Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem erfolgreichen Test der horizontalen Unterstützungen bei 12.900 Punkten konnte sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenabschluss wieder nachhaltig oberhalb der 13.000er-Marke etablieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit dem markanten Docht vom Freitag zeige das Aktienbarometer zwar Respekt vor der 38-Tages-Linie (akt. bei 13.095 Punkten), doch letztlich gewinne die Stabilisierung auf Basis der eingangs ins Feld geführten Unterstützungen an Konturen. In diesem Kontext möchten die Analysten den Blick der Investoren auf die jüngsten beiden Verlaufshochs bei 13.192/209 Punkten lenken, deren Bedeutung durch die knapp darunter verlaufende 200-Stunden-Glättung (akt. bei 13.183 Punkten) zusätzlich unterstrichen werde.



Gelinge den deutschen "blue chips" der skizzierte Befreiungsschlag, dann ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von knapp 300 Punkten. Im Erfolgsfall rücke also das bisherige Rekordhoch bei 13.526 Punkten sofort wieder in den Fokus. Noch ein Hinweis in eigener Sache: Das vor einer Woche diskutierte saisonale Phänomen der "Thanksgiving-Rally" habe Anleger dies- und jenseits des Atlantiks einem Kurszuwachs von 0,98% (DAX®) bzw. 0,89% (S&P 500®) beschert. Die saisonale Anomalie sei also voll aufgegangen. (27.11.2017/ac/a/m)