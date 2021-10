Ausblick: Der DAX könnte etwas weiter hochziehen, aber noch unter 16.030 Punkte ein Verlaufshoch bilden und eine erneute Abwärtsbewegung einleiten.



Die Short-Szenarien: Der DAX bilde ein Verlaufshoch unter dem Allzeithoch bei 16.030 Punkten und drehe wieder nach unten ab. In der Folge könnte auch der 10er EMA im Monatschart nach unten unterschritten und die vorherige massive Widerstandslinie bei 14.800 Punkten angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne nachhaltig über 15.600 Punkte ansteigen und Kurs auf 15.800 Punkte nehmen. Darüber wäre die runde Marke von 16.000 Punkten und das Allzeithoch bei 16.030 Punkten die nächste Anlaufmarke. In diesem Bereich befinde sich der der Fibonacci-Fächer im Monatschart, wo der DAX zunächst wohl wieder nach unten abprallen würde. (26.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag etwas weiter ansteigen und bei 15.599 Punkten mit einem Aufschlag von 0,36% aus dem Handel gehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit befinde sich der Index den siebten Handelstag in der Folge in einer Seitwärtsphase und lauere knapp unter der Marke von 15.600 Punkten. Der 10er EMA sei dabei kurz vor einem Anstieg über den 50er EMA, womit ein weiteres bullisches Signal generiert werden würde. Im Monatschart sei der DAX im Vormonat am oberen Fibonacci-Fächer bei etwa 16.000 Punkten nach unten abgeprallt, habe sich aber am 10er EMA im Monatschart fangen und von hier erneut ansteigen können. Der obere Fibonacci-Fächer bilde weiterhin einen massiven Widerstand auf der Oberseite.