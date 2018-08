Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Wie sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegt ist aktuell überwiegend zufallsbedingt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es laufe die Phase des "Sommerflautentheaters". Der DAX sei durch den Rutsch unter 12.538 per Definition nicht mehr im Aufwärtstrend. Zuletzt habe man in Folge dessen nur Rebounds, also Zwischenanstiege gesehen, die bei 12.700 Verkäufer auf den Plan gerufen hätten, die zwei langen Tagesdochte von Montag und Dienstag würden das verraten.



Oberhalb von 12.540 könne sich der DAX in der Flagge vom Vorwochentief nochmals "hochhangeln", dabei aber wahrscheinlich wenig Durschlagskraft entwickeln. Der DAX beginne heute abwärts gerichtet und schließe zunächst die gestrige Kurslücke bei ca. 12.600. Unterstützungen leite ich eben dort, bei 12.610/12.600 ab, so die BNP Paribas. Unter 12.540 wäre 12.400 das logische Ziel. Die zu beachtenden Widerstände des Tages seien bei 12.645, 12.680, 12.710 sowie 12.760/12.765 und 12.795/12.800 zu finden. Oberhalb von 12.800 wäre Anstiegsspielraum bis 12.885/12.890 zu unterstellen. (08.08.2018/ac/a/m)