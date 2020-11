Ausblick: Der Kaufrausch dürfte vorerst beendet sein. Allerdings liege das Überraschungspotenzial klar bei den Käufern. Jedoch sei der Markt eindeutig überkauft. Doch dieses Jahr habe es schon eine Reihe von extremen Kursbewegungen gegeben. Daher sei vielleicht noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 13.000 Punkten könnte der Index noch bis 13.500 Punkte ansteigen, um dort die Stopps der Bären abzufischen. Finde der DAX auf diesem Kursniveau weitere Käufer, läge das nächste Kursziel an der 14.000 Punkte-Marke.



Die Short-Szenarien: Nach dieser Rally gebe es zunächst kein valides Verkaufssignal. Ein Tagesschlusskurs unter 12.950 Punkte würde allerdings einen größeren Rücklauf unterstützen. In diesem Fall könnte der Index bis auf 12.700 Punkte zurückfallen. Unterhalb dieser Unterstützungsmarke würde das Gap bei 12.500 Punkten in das Blickfeld der Marktteilnehmer rücken. (11.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte in dieser Woche eine enorme Rally auf das Parkett zaubern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Aufwärtsbewegung sei von den Ergebnissen der US-Wahl und der Hoffnung auf einen funktionierenden Impfstoff gegen das Corona-Virus angetrieben gewesen. Dank diesem Fortschritt in der Impfstoff-Forschung sei der DAX wieder deutlich über die runde 13.000 Punkte-Marke angestiegen und habe gestern bei 13.163 Punkten geschlossen. Die Widerstandszone bei 13.300 Punkten sei in dieser Woche jedoch nur touchiert, aber nicht überboten worden. Die Käufer würden sich auf diesem Kursniveau somit weiter die Zähne ausbeißen. Die erste Unterstützungszone bei diesem Index beginne nun bei rund 13.000 Punkten. Ein größeres Gap befinde sich bei 12.500 Punkten.