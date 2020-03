Ausblick: Bislang hätten die Käufer das 2018er Tief bei 10.279 Punkten verteidigen können. Heute dürfte dieses Kursniveau ebenfalls halten. In das Blickfeld werde voraussichtlich erneut die runde 11.000 Punkte-Marke rücken.



Die Long-Szenarien: Die Situation für die Käufer sei nach der positiven Nachbörse nicht aussichtslos. Doch dafür sollte der DAX nicht mehr unter die 10.500 Punkte-Marke zurückfallen. Ein Tagesschlusskurs über 11.000 Punkte wäre sogar ein Gap-Close bei 11.500 Punkten denkbar. Auf diesem Kursniveau würden dann größere Verkaufsaufträge erwartet, denn viele Anleger seien diese Woche mit dem Abverkauf auf dem falschen Fuß erwischt worden.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter dem letzten markanten Tief bei 10.279 Punkten dürfte den Abverkauf noch einmal verstärken. Dagegen ein Fehlausbruch unter diesem Kursniveau würde den Bullen neue Optionen verschaffen. (11.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Volatilität war in den letzten Tagen enorm, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Anfang der Woche sei der DAX sogar an einem Tag über 1.000 Punkte in die Knie gegangen. Bei diesem Sell-Off sei ein enorm großes Gap in den Chart gerissen worden. Die Gap-Oberkante liege an der 11.500-Punkte-Marke. Gestern habe der Deutsche Aktienindex bei 10.423 Punkten ein neues Verlaufstief markiert. Auf Tagesschlusskursbasis habe der Index ebenfalls ein neues Tief erreicht. In der Nachbörse sei es jedoch wieder nach oben gegangen, sodass heute mit einem freundlichen Handelsauftakt zu rechnen sei. In den letzten beiden Tagen seien die Bullen jedoch an der 11.000 Punkte-Marke gescheitert.