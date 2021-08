Ausblick: Der DAX befinde sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, verlaufe aber aktuell in einer ausgedehnten Seitwärtsphase.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle erneut am Widerstandsbereich von 15.700 Punkten nach unten ab und nehme Kurs auf den 50er EMA bei 15.500 Punkten. Komme es hier zu einem Durchbruch nach unten, könnte sich die Abwärtsdynamik schnell erhöhen und es zu einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 15.300 Punkten kommen. Gehe es weiter tiefer, warte die runde Marke von 15.000 Punkten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiterhin über dem 50er EMA halten und die Aufwärtsdynamik des Vortages fortsetzen. Komme es zu einem Durchbruch über 15.730 Punkte, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum Allzeithoch bei 15.810 Punkten zu rechnen. (05.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibt weiterhin seiner Seitwärtsphase treu und pendelt seit zwei Wochen zwischen dem 50er EMA auf der Unterseite im Bereich von 15.500 Punkten und dem Widerstand von 15.700 bis 15.730 Punkte auf der Oberseite, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Tageshoch sei am Vortag bei 15.712 Punkten erreicht worden, in der Folge sei der Index aber wieder leicht unter die Marke von 15.700 Punkten gesackt und sei bei 15.692 Punkten aus dem Handel gegangen. An der Lage ändere sich für den DAX kaum etwas, solange dem Leitindex kein Ausbruch nach oben über 15.730 Punkte gelinge oder es zu einem Kursrutsch unter den 50er EMA bei 15.500 Punkten komme. Im Monatschart sei der DAX zudem durch den oberen Fibonacci-Fächer im Bereich von 15.900 Punkten blockiert. Zudem pendle der US-Index S&P 500 weiterhin um die Marke von 4.400 Punkten und zeige kaum Aufwärtsdynamik. Von dieser Seite sei also auch kein Impuls für den DAX zu erwarten.