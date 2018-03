Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern haben wir an dieser Stelle auf die zunehmende Risikoaversion hingewiesen, so die Analysten der Helaba.CharttechnikMehrfach sei der DAX zuletzt am der fallenden 21er-Fractal-Moving Average (12.504) gescheitert. Zudem sei der Index nicht mehr in der Lage gewesen, die Widerstände bei 12.581 (Begrenzung des 144er-Regressionskanals) sowie bei 12.614 (das 38,2%-Retracement) einem Test zu unterziehen. Vielmehr sei der deutsche Leitindex auf Schlusskursbasis unter die Begrenzung des Price-Range-Channels (12.486) sowie unter eine bei 12.482,5 verlaufende Strukturprojektion abgerutscht. Auch sei eine Gann-Linie (12.463) herausgenommen worden. Da die Tageskerze von gestern zudem einem sogenannten "gravestone doji" nahe komme, müsse mit einer zunehmenden Dynamik auf der Unterseite gerechnet werden. (01.03.2018/ac/a/m)