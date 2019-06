Ausblick: Die mehrfach erfolgreich verlaufene Verteidigung der 12.200 Punkte-Marke sei prinzipiell bullish zu werten. Allerdings sollte die Unterstützung jetzt nicht mehr unterschritten werden, um einen starken Abverkauf zu verhindern.



Die Long-Szenarien: Um den gestrigen Anstieg jetzt fortzusetzen, müsste der DAX über die 12.350 Punkte-Marke ausbrechen. Gelinge dies, könnte der Index direkt wieder an das Jahreshoch anspringen. Dort dürften sich die Bären ein weiteres Mal in Form einer Korrektur zurückmelden. Werde die 12.438 Punkte-Marke und der Widerstand bei 12.456 Punkten anschließend durchbrochen, käme es zu einer Kaufwelle, die sogar direkt bis 12.597 Punkte führen könnte.



Die Short-Szenarien: Abgaben unter 12.200 Punkte würden dagegen ein bearishes Signal auslösen. Damit wäre der Bodenbildungsversuch der letzten Tage gescheitert. Eine Verkaufswelle bis 12.104 Punkte könnte dann für weitere Verluste sorgen. Hier wäre eine Erholung möglich. Unterhalb der Marke müsste man sich allerdings auf das Ende des Anstiegs und einen Kursrückgang bis 11.987 und 11.865 Punkte gefasst machen. (28.06.2019/ac/a/m)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Anfang Juni begonnene steile Kaufwelle den DAX bis an den Widerstand bei 12.456 Punkten und dabei auf ein neues Jahreshoch bei 12.438 Punkten angetrieben hatte, setzte eine Korrektur ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese habe den Index in den letzten Tagen an die Unterstützung bei 12.200 Punkten zurückgeführt. Am vergangenen Mittwoch sei die Marke attackiert worden, jedoch von den Käufern zum Einstieg genutzt. Nach einem Anstieg im gestrigen Handel, der kurz auch über die 12.300 Punkte-Marke geführt habe, sei eine weitere geradlinige Verkaufswelle gefolgt. Diese sei ebenfalls bei 12.200 Punkten abgebremst worden. Anschließend habe der Index wieder in Richtung Tageshoch angezogen.