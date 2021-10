Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte vorgestern das große untere Ziel 14.815 erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickHeute könne der DAX oberseitig im Idealfall 15.263/15.275 erreichen, um dann einige Zeit zu pausieren. Denn möglicherweise ergebe sich bei 15.263/15.275 die Nackenlinie einer inversen, also bullischen SKS, sodass sich bald die rechte Schulter bei 15.023/14.980 zeige. Oberes Erweiterungsziel wäre später am Tag 15.389/15.434, auf direktem Wege eher seltener. Unterstützend wirke also 15.023/14.980. Unterhalb von 14.950 falle der DAX heute kaum, wenn doch, dann käme es zum abermaligen Retest des großen Ziels 14.815. (08.10.2021/ac/a/m)