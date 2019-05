Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl der DAX in der Lage am Donnerstag ein neues Jahreshoch zu generieren, kann der Start in den neuen Monat dennoch als relativ ruhig beschrieben werden, so die Analysten der Helaba.Wesentlich für das zu verbuchende kleine Plus des deutschen Leitindex seien die Kursgewinne bei und Bayer (+3,76%) und VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) (+3,68%) gewesen. Mit einem Schlusskurs bei 12.345,42 Punkten sei es dem DAX erneut nicht gelungen, sich von der massiven Hürde in Form des 61,8%-Retracements bei 12.329 Zählern nachhaltig nach oben abzusetzen. Erwähnenswert sei allenfalls, dass der DAX gestern kurzzeitig ein neues Jahreshoch markiert habe. Die Nachrichten über eine heute bereits mögliche Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China, hätten am Markt kaum eine Rolle gespielt. Entsprechend liege die Vermutung nahe, dass eine solche bereits zu größeren Teilen eingepreist worden sei. Weiter werde auch die laufende Berichtssaison die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenngleich heute der Anteil der "großen Namen" im Vergleich mit den Vortagen gering ausfalle.CharttechnikDer erste Handelstag des neuen Monats habe kaum neue, aus charttechnischer Sicht relevante Erkenntnisse geliefert, wenngleich das Erreichen eines neuen Jahreshochs grundsätzlich positiv zu werten sei. Allerdings verdeutliche der gestern ausgebildete "long legged doji" die vorhandene Unsicherheit über die weitere Bewegungsrichtung des deutschen Leitindexes. Hinzu komme, dass verschiedene Indikatoren zur Schwäche neigen würden und das Momentum noch immer Wünsche offen lasse. Insofern erscheine es ratsam, um eine höhere Prognosegüte zu erhalten, die kommenden Handelstage abzuwarten. Entweder der DAX könne neuen Schwung aufnehmen und damit den bereits erwähnten Widerstand hinter sich lassen, oder es komme zu einer kurzfristigen Konsolidierung. Im Falle eines Ausbruchs nach oben würden die ersten Kursziele bei 12.576 und 12.610 Punkten zu finden sein. Andernfalls würden die Supports bei 12.297, 12.257, 12.224 und 12.137 Zählern in den Fokus rücken. (03.05.2019/ac/a/m)