Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer Schwächephase zum Handelsauftakt, ausgelöst durch neue Verunsicherungen im Hinblick auf Donald Trumps Politik, erholte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im weiteren Verlauf nur kurzzeitig, so die Analysten von Helaba.In den USA stünden heute die Quartalsberichte, u.a. von Aloca (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 0,41 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 0,40 USD ausgehen würden), Fifth Third Bankcorp (0,43 vs. 0,45), Johnson & Johnson (1,56 vs. 1,50), Polaris Industries (1,17 vs. 1,15), Verizon (0,89 vs. 0,89), 3M (1,87 vs. 1,90), Corning (0,44 vs. 0,44), Lockheed Martin (3,06 vs. 3,24), Seagate (1,08 vs. 1,04), Du Pont 0,42 vs. 0,43), Alibaba Group (1,13 vs. 1,15) und Texas Instruments (0,82 vs. 0,92) auf der Agenda.Weiterhin gebe es wenig Neues von der Charttechnik des DAX zu berichten. Erneut habe sich gezeigt, dass die 21-Tagelinie einen wichtigen Stellenwert als "Anlaufpunkt" innerhalb eines Aufwärtstrends habe. Während der letzten acht Handelstage sei der genannte Durschnitt sechs Mal berührt worden. Ein Unterschied zu den Vortagen gebe es jedoch - gestern habe der deutsche Leitindex unterhalb des Moving Average (MA) geschlossen, so dass sich das tertiäre Zeitfenster deutlicher einzutrüben drohe. Ein gültiges Verkaufssignal entstehe erst dann, wenn der MA seine zuvor etablierte Richtung ändere. Dies könnte bereits in Kürze der Fall sein, da sich aktuell der Steigungswinkel augenscheinlich deutlich abflache. Interessant in diesem Zusammenhang sei auch, dass von den DAX-Komponenten bereits 50% der Titel unter die 21-Tagelinie, wenngleich manche nur marginal, abgerutscht seien. Insofern gelte es, potenzielle Supports zu definieren. Diese fänden sich bei 11.551, 11.516, 11.481 und 11.420 Punkten. Widerstände würden auf die Marken von 11.637, 11.692, 11.780, 11.844 und 11.895 Zählern entfallen. (24.01.2017/ac/a/m)