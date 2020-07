In den USA nehme die Berichtssaison ab dem kommenden Dienstag Fahrt auf. Unter anderem stünden dann die Zahlen von der Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Delta Airlines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL), J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Fastenal (ISIN: US3119001044, WKN: 887891) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) auf der Agenda. Eine erfreuliche Nachricht sei aus dem Luftfahrtsektor zu vernehmen gewesen. Die zum Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF)-Konzern gehörende AUA habe bekannt gegeben, ab September wieder mehr Flüge anbieten zu wollen. Bis zum Ende des Sommerflugplans (Oktober) werde das Angebot von aktuell 20 auf knapp 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresprogramm verdoppelt. Hingegen zeige die Ankündigung von United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV), bis zu 36.000 Jobs abbauen zu wollen, wie sehr die Branche zu kämpfen habe.



Die EZB könnte laut den Aussagen von Francois Villeroy de Galhau zufolge notfalls erfindungsreicher bei der Gestaltung ihrer geldpolitischen Instrumente werden. Der DAX werde heute etwas schwächer in den Handel starten.



Mit einem Tageshoch bei 12.709 und dem anschließenden Rücksetzer sei es dem DAX wiederholt nicht gelungen, sich deutlich vom Widerstand bei 12.616 Zählern nach oben abzusetzen. Folglich drohe nun das Gegenteil. Insbesondere sofern die Unterstützung bei 12.487 Zählern durchbrochen werden sollte. Komme es dazu, wäre dies keine große Überraschung, nachdem zuletzt eine Wendeformation ausgebildet worden sei. Zudem liege eine Reihe negativer Indikatoren-Signale vor, und außerdem deute der ADX seit geraumer Zeit auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik hin. Ins Bild passe auch, dass der für den tertiären Trend relevante 21-Tagedurchschnitt Richtung Süden gedreht und am 7. Juli ein Preis- und Zeitzyklus geendet habe. Perspektivisch müsse damit gerechnet werden, dass die für den längerfristigen Trend relevante 200-Tagelinie (12.160) wieder in den Fokus rücke. Bemerkenswert sei, dass diese leicht falle. Insofern würde ein Rutsch unter den Durchschnitt umgehend ein gültiges Short-Signal auslösen. Weitere Supports seien bei 12.312, 12.294, 12.254 und 12.207 Zählern zu finden. (10.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt befindet sich in einem Zwiespalt, berichten die Analysten der Helaba.Auf der einen Seite würden weiterhin die negativen Meldungen, beispielsweise über Corona-Neuinfektionen auf Rekordniveau in den USA oder die im Mai neuerlich eingebrochenen deutschen Exportzahlen, überwiegen. Die Unternehmen hätten 29,7 Prozent weniger Waren ins Ausland geliefert als vor Jahresfrist. Auf der anderen Seite würden sich Hoffnungen mit Blick auf die anstehenden Quartalsberichte breitmachen. Begünstigt worden seien diese nicht zuletzt von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF). Die veröffentlichten, vorläufigen Zahlen hätten die Erwartungen nahezu in jeder Hinsicht übertroffen. In der Folge seien die Aktien zwischenzeitlich auf einen neuen Rekordwert geklettert. 46 DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Punkte seien gestern auf das Konto der Walldorfer gegangen.