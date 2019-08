Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Meldung, wonach die US-Regierung plant, einen Teil der kürzlich angekündigten Strafzölle gegen China bis Mitte Dezember zu verschieben, hatte an den Aktienmärkten nur einen kurzen, positiven Effekt, so die Analysten der Helaba.



Schnell habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es für eine grundlegende Entwarnung zu früh sei. Insbesondere nachdem gestern von der US-Seite eine Annäherung an China im Handelsstreit dementiert worden sei. Damit zeige sich einmal mehr, wie schnell das Pendel auch wieder zur anderen Seite ausschlagen könne. Darüber hinaus hätten sich weitere Unsicherheitsfaktoren wie der Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea, der Brexit, die Regierungskrise in Italien, die Situation Argentiniens, an den Finanzmärkten wird mittlerweile eine Staatspleite befürchtet und nicht zuletzt sind die eskalierenden Hongkong-Proteste auf das Sentiment ausgewirkt. Zuletzt sei im Zusammenhang mit Letztgenanntem auch über die Rolle der USA diskutiert worden. Auslöser dafür sei die Meldung gewesen, wonach sich eine US-Diplomatin mit den Aktivisten getroffen haben solle. Auch Konjunkturängste würden an den Finanzmärkten verstärkt die Runde machen.



In den vergangenen Tagen sei an dieser an dieser Stelle mehrfach auf die Bedeutung der Widerstandsmarken bei 11.760 und 11.785 Zählern hingewiesen worden. Insofern überrasche es nicht, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut an diesen gescheitert sei und im Anschluss eine deutliche Reaktion in Form eines "bearish engulfing pattern" erfolgt sei. Diese habe auch zu einem deutlichen Unterschreiten der umkämpften 200-Tagelinie (11.649) auf Schlusskursbasis geführt. Damit zeichne sich immer mehr Richtungswechsel des längerfristigen Trends ab. Zur Bestätigung fehle lediglich ein weiterer unter dem Moving Average liegender Schlusskurs. Zudem werde gefordert, dass die Durchschnittslinie nicht mehr ansteige. Erwähnenswert sei auch, dass der markante Support-Cluster bei 11.549 Zählern sowie eine vom Wochenchart abgeleitete Strukturprojektion (11.507) ebenfalls durchbrochen worden seien. Der ADX als Trendintensitätsindikator zeige deutlich nach oben. Damit würden die Unterstützungen bei 11.436, 11.407, 11.348/11.340, 11.311, 11.226 und 11.104 Zählern allmählich in den Fokus rücken. Auch an der Wall Street trübe sich das chattechnische Bild sukzessive ein. (15.08.2019/ac/a/m)



