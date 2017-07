Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lange Zeit drängte sich der Eindruck auf, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht so recht weiß, in welche Richtung er sich bewegen möchte, so die Analysten der Helaba.



Seit gestern scheine relativ klar, dass der Weg zunächst weiter nach unten führen werde. Verschiedene Schwächeanzeichen, wie beispielsweise das Scheitern an wichtigen Widerständen, hätten bereits im Vorfeld zur Vorsicht gemahnt. Mittlerweile seien die Trends sowohl kurz- als auch mittelfristig als negativ einzustufen. Insofern würden sich in den genannten Zeitfenstern kaum ausreichend gute Chance- und Risikoprofile definieren lassen. Heute würden einmal mehr die Blicke auf die in den USA auf der Agenda stehenden Quartalsberichte gerichtet sein.



Wie eingangs bereits erwähnt, habe sich das charttechnische Bild des DAX deutlich eingetrübt. Hervorzuheben seien die mehrfach gescheiterten Versuche, sowohl die 55-Tagelinie (12.643) als auch den Durchschnitt der letzten 144 "highest highs" (12.641) zu überwinden. Gestern hätten die Analysten bereits den Rutsch unter die für den tertiären Trend relevante 21-Tagelinie thematisiert. Dies und die Tatsache, dass der 55-Tagedurchschnitt (für die Beurteilung des mittelfristigen Trends maßgeblich) seine zuvor steigende Tendenz verlassen habe, würden für Verkaufssignale in den genannten Zeitfenstern sorgen. (19.07.2017/ac/a/m)