Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Risikoaversion der Marktteilnehmer am hiesigen Aktienmarkt nahm zuletzt spürbar zu, so die Analysten der Helaba.



Der als Basis relevante V-DAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) sei von 14,65 am Montag auf 15,42 geklettert. Das Handelsvolumen, beispielsweise von zweifach gehebelten Short-DAX-ETFs habe zuletzt kontinuierlich zugenommen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei am Dienstag mit einem Abschlag in Höhe von 0,42% bei 12.287,58 Zählern in den Feierabend gegangen. Ursachen für die Neubewertung der Rahmenbedingungen gebe es derzeit zuhauf. Allen voran sei die Angst vor einer neuen Schuldenkrise, ausgehend von den Haushaltsplänen Italiens, zu nennen. Darüber hinaus würden der Handelsstreit, die Emerging Markets, der "Brexit" und zunehmend auch die steigenden Zinsen, um nur einige zu nennen, eine Rolle spielen. Abgesehen vom Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6), dieser habe dank der anhaltenden Schwäche des Yen, am Dienstag ein neues 27-Jahreshoch erreicht, und der Wall Street (neue Rekordhochs) würden eine zunehmende Zahl von Indices bedrohliche Chartkonstellationen aufweisen.



Der DAX sei am Dienstag erneut an der Widerstandszone von 12.302/12.333 Zählern gescheitert. In der Konsequenz hätten Verkäufe eingesetzt, welche den Index in der Spitze bis auf 12.203 Punkte hätten abrutschen lassen. Dass der Schlusskurs relativ komfortabel über dieser Marke ausgebildet worden sei, sei sicherlich dem "Monatsanfangseffekt" aber auch dem noch immer vorliegenden, tertiären Aufwärtstrends geschuldet. Bezogen auf den Index verlaufe die dafür relevante 21-Tagelinie bei 12.189 Zählern. Dass dennoch nicht alles Gold ist was glänzt wird bei der Betrachtung der strukturellen Konstellation der DAX-Werte deutlich, so die Analysten der Helaba. Während 47% der Titel unterhalb der 20-Tagelinie notieren würden, würden immerhin 63% einen mittelfristigen Abwärtstrend aufweisen. Jeweils 53% der Anteilsscheine befänden sich sowohl unter dem 150- als auch unter dem 200-Tagedurchschnitt. (04.10.2018/ac/a/m)