Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Abgabedruck am deutschen Aktienmarkt nahm am letzten Handelstag des Monats August nochmals zu, so die Analysten der Helaba.



In der Folge seien wichtige Supports unterschritten worden, sodass mit Blick nach vorne mit weiteren Kursrücksetzern zu rechnen sei. Dies gelte umso mehr, wenn man wisse, dass an den Aktienmärkten in der Nähe des Monatswechsels häufig die beste Performance erzielt werde. Gelinge dies nicht, spreche das für eine bereits vorhandene oder eine entstehende Schwächephase. Nicht zuletzt zähle der September zu den schwächsten Börsenmonaten eines Jahres. Besonderes Augenmerk sollte insbesondere dem 21.09. zu Teil werden, da auf diesen Tag der große Verfall an den Terminmärkten sowie das Ende eines Gann-Preis- und Zeitzyklus entfallen würden. Natürlich wirke auch eine mögliche Ausweitung der Krise an den Emerging Markets, insbesondere in Argentinien, der Türkei und Venezuela, belastend. Bei jedem einzelnen der genannten Länder sei die zunehmende Risikoaversion nicht zuletzt durch eine deutliche Abwertung der Landeswährung sichtbar geworden.



Am Freitag habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unterhalb einer Gann-Linie und vor allem unter dem 21-Tagedurchschnitt (12.441) geschlossen. Zudem entferne sich der Index zunehmend von der vielbeachteten 55-Tagelinie (12.508), bei einer gleichzeitig zunehmenden Bewegungsdynamik. Auch habe das Handelsvolumen erstmals seit dem 15. August wieder oberhalb des 21-Tagedurchschnitts gelegen. Insofern gelte es den Blick auf mögliche Unterstützungen zu richten. Eine Erste finde sich in Form des Low-Bandes des Price-Range-Channels der Analysten bei 12.319 Zählern, bevor die untere Begrenzung des 144er Regressions-Kanals bei 12.302 Punkten in den Fokus rücken würde. Eine Strukturprojektion verlaufe bei 12.260. Werde diese durchbrochen, wäre der Weg bis zunächst 12.120 (Swing Point), 12.112 sowie bis auf 12.001 (weitere Strukturen) frei. (03.09.2018/ac/a/m)