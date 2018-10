Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Bullen und die Bären lieferten sich gestern am deutschen Aktienmarkt einen erbitterten Kampf, so die Analysten der Helaba.



Anders sei der relativ volatile Handelsverlauf kaum zu erklären, wenngleich es gefühlt ohnehin mehr Gründe für tendenziell nachgebende Notierungen geben müsste. Beispielsweise seien die steigenden Zinsen, die Angst vor einer neuen Schuldenkrise, der ungelöste Handelskonflikt (die Meldung wonach China Spionagechips bei US-Unternehmen eingesetzt habe, dürfte das Klima zwischen den USA und China weiter eintrüben) und die Emerging Markets genannt. Andere Faktoren wie das US-Small Business Sentiment, welches in den USA den höchsten Wert seit rund 40 Jahren erreicht habe und damit auf eine Übertreibung hindeute, die zunehmende Anzahl von IPOs unprofitabler Unternehmen (über 80% davon würden bisher kein Geld verdienen) oder die bereits vielfach reduzierten Gewinnaussichten für das dritte Quartal, sollten ebenfalls zu denken geben. Ungeachtet dessen habe die Wall Street zuletzt neue Rekordmarken erreicht, der Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe kürzlich den höchsten Stand seit 27 Jahren markiert.



Im Bereich der über den Monatschart hergeleiteten Strukturmarken 12.183/12.169 habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern sein Tagestief markiert, um im Anschluss einen bemerkenswerten Aufwärtsimpuls zu vollziehen. Dieser sei jedoch nicht von langer Dauer gewesen, so dass der folgende Abwärtsimpuls lange obere und untere Schatten an der gestrigen Tageskerze hinterlassen habe, was zu einer "high wave candle" geführt habe. Zwar habe ein Richtungswechsel des tertiären Trends noch vermieden werden können, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser in Kürze negativ werden könnte, habe jedoch deutlich zugenommen. Bemerkenswert sei auch, dass der DAX erneut an der Widerstandszone von 12.302/12.333 Zählern gescheitert sei. Da gestern ein von der Marktstruktur abgeleiteter Preis- und Zeitzyklus geendet habe, gelte es, die Markt-Entwicklung der kommenden Tage genauestens unter die Lupe zu nehmen. (05.10.2018/ac/a/m)