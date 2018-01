Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei den Olympischen Sommerspielen 1912 in Stockholm fand der bis heute längste Ring-Kampf zwischen Martin Klein und Alfred Asikainen mit einer Dauer von elf Stunden und 40 Minuten statt, bei dem Klein als Sieger hervorging, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei Blick auf den deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei der oben genannte Rekord schon längst geschlagen worden, denn die Bullen würden mit den Bären bereits seit sechs Handelstage in einer Handelspanne von rund 214 Punkten (13.351,09/13.137,51 Punkte) um eine Entscheidung ringen. Gestern habe die Slow-Stochastik mit einem frischen Kaufsignal einen klaren Vorteil für das Bullenlager erkämpfen können. Weiterhin zeige das obere Bollinger-Band (akt. 13.443 Punkte), welches im Dunstkreis des frischen Jahreshochs (13.425 Punkte) liege, den Widerstand der auf die technische Matte gebracht werden müsse, damit die o.g. Auseinandersetzung positiv ende. Sollten aber die wichtigen Verlaufstiefs aus der aktuellen und vergangenen Woche (13.173/151 Punkte) sowie die 20-Tage-Linie (akt. 13.158 Punkte) - der Bollinger-Bänder - geschultert werden, entstehe ein Nachteil, welcher den Blick zum unteren Bollinger Band (akt. 12.874 Punkte) richte. (19.01.2018/ac/a/m)