Während der DAX aber noch immer rund 1.300 Zähler unterhalb seines Allzeithochs notiere, hätten der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie die NASDAQ am Dienstag selbige markiert. Diese würden gemäß der "Darvas-Methode" als prozyklisches Signal gewertet. Hierzulande seien gestern von verschiedenen Einzelwerten Rekordmarken erreicht worden. Beispielsweise sei dies bei SAP, Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX), Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF), Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) und DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) der Fall gewesen.



Heute würden die zur Veröffentlichung anstehenden Quartalsberichte erneut die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Insbesondere werde dies bei den Zahlen von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) und Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) der Fall sein.



Anstelle einer auf Basis des zuletzt abflauenden Momentums zu erwartenden Zwischenkorrektur sei der DAX gestern in der Lage gewesen, die 61,8%-Extension bei 12.297 (Bezugspunkte 11.299, 12.029, 11.846) herauszunehmen. Das bei 12.329 Zählern verlaufende 61.8%-Retracement (10.279/13.596) sei ebenfalls, wenn auch nur temporär, übersprungen worden. An dieser Marke werde sich entscheiden, ob die auf Basis der Fibonacci-Theorie definierte Korrekturphase ende und ein neuer Haupttrend entstehe. Sollte Letztgenanntes zutreffend sein, wären die nächsten Kursziele bei 12.404, 12.456, 12.610 (Komplettierung einer harmonischen Bewegung), 12.744 (Struktur) sowie 12.813 (Fibonacci-Level) zu finden. Auf der Unterseite würden die Marken bei 12.271 und 12.234 Punkten als erste Supports wirken. (25.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelang es gestern, das neunte höhere Hoch in Folge auszubilden, so die Analysten der Helaba.Damit hätten sich die Anzeichen für eine mögliche Zwischenkorrektur nicht bestätigt. Schlussendlich sei der DAX mit einem Aufschlag in Höhe von 0,63% bei 12.313,16 Zählern aus dem Handel gegangen und habe damit den höchsten Stand seit Anfang Oktober 2018 erreicht. Einschränkend müsse jedoch erwähnt werden, dass das Handelsvolumen des DAX nur durchschnittlich ausgefallen sei und ein Großteil der Tagesperformance auf die deutlichen Kursgewinne bei SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) zurückzuführen gewesen sei.