Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag markierte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sein Tageshoch bei 13.548,20 Zählern, so die Analysten der Helaba.



Damit sei das im Januar 2018 erreichte Allzeithoch (13.596,89) lediglich um rund 49 Zähler verfehlt worden. Schlussendlich sei der Index bei 13.483,31 Zählern um 0,09 Prozent niedriger aus dem Handel gegangen. Dieses Luftholen überrasche indes nicht, denn seitdem am 6. Januar bei 12.939 Punkten markierten Zwischentief habe der DAX in der Spitze um 600 Punkte zugelegt. Darüber hinaus könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Krise im Iran wieder aufflackere: Einerseits gerate die iranische Führung im eigenen Land wegen des Abschusses einer ukrainischen Passagiermaschine zunehmend unter Druck. Im Zuge der Demonstrationen habe US-Präsident Trump via Twitter erklärt, er sei schon immer auf ihrer Seite gewesen und seine Regierung werde das auch weiterhin tun. Andererseits könnte die Stimmung auch aus anderen Gründen kippen. Beispielsweise sei bekannt geworden, dass der britische Botschafter im Iran Rob Macaire, kurzzeitig festgenommen worden sei. Großbritannien habe diese Maßnahme als "grundlos, unbegründet und als ungeheuerliche Verletzung internationalen Rechts" bezeichnet. Insofern könnte an den Märkten die Risikoaversion jederzeit wieder deutlich zunehmen und nicht zuletzt Reaktionen beim Ölpreis nach sich ziehen.



Wie bereits erwähnt, habe am Freitag ein großer Preis- und Zeitzyklus geendet, dessen Basismuster auf das Tief im März 2009 und das Hoch im April 2011 zurückgehe. Da dieses ein Zeitfenster von 113 Wochen und eine Preisrange von knapp 4.000 Zählern umfasse, könne dem Muster zweifelsohne eine hohe Signifikanz zugesprochen werden. Spannend sei auch zu sehen gewesen, dass eine abgeleitete Preisprojektion auf die Marke von 13.470 entfallen sei und der DAX am Freitag, dem letzten Tag des Zyklus, bei 13.483 Punkten aus dem Handel gegangen sei. Nicht zuletzt könnte den kommenden Handelstagen eine bedeutende Rolle zukommen, da in der Nähe derartig markanter Strukturpunkte häufig richtungsweisende Impulsbewegungen etabliert würden. Diese könnten in beide Richtungen vollzogen werden. Auf der Oberseite würden sich Widerstände bei 13.596, 13.722 und 13.747 Zählern definieren lassen. Auf der Unterseite würden sich relevante Supports bei 13.425, 13.325, 13.260 und 13.181 finden. (13.01.2020/ac/a/m)



