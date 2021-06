Der erwartete Nachfrageboom führe dabei allerdings nicht nur zu positiven Effekten. Die Kehrseite der Medaille sei ein kaum vermeidbarer Preisanstieg. Überall dort, wo eine große Nachfrage auf ein (noch) begrenztes Angebot stoße, dürfte dies von den Anbietern zu Preisanhebungen genutzt werden. "Gerade bei den Mietwagenpreisen, bei Flug- und Pauschalreisen, aber auch in Restaurants und Kneipen werden wir schon in diesem Sommer Preisanpassungen nach oben beobachten können", sei sich der Finanzmarktstratege sicher, mache sich angesichts der steigenden Inflationsdaten bislang aber noch keine Sorgen. Ein Tapering, also eine vorsichtige Straffung der zuletzt ultralockeren Geldpolitik, durch die Notenbanken sehe Schlumberger "frühestens im kommenden Jahr. Zinserhöhungen sind für die nächsten zwei bis drei Jahre kein Thema". Zuletzt habe die Europäische Zentralbank beim Volumen der Anleihekäufe die amerikanische Notenbank sogar überholt.



Blicke man auf die Geldströme am Kapitalmarkt, könnten vor allem seit Herbst des vergangenen Jahres starke Zuflüsse in den Aktienmarkt beobachtet werden. Insbesondere jüngere Anleger scheinen die Börse neu für sich entdeckt zu haben, so die Experten von StarCapital. Der Aktionärsstatistik des Deutsche Aktieninstituts zufolge hätten sich im Corona-Jahr beinahe so viele Menschen an der Börse wie zuletzt um die Jahrtausendwende engagiert. Knapp 12,4 Millionen Deutsche seien zuletzt am Aktienmarkt engagiert gewesen. Das entspreche 17,5 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren. Fast 600.000 junge Erwachsene unter 30 Jahren hätten sich auf das Börsen-Parkett gewagt, was einem Zuwachs um 70% gegenüber dem Vorjahr entspreche.



Auch wenn diese Altersgruppe die Börse nach Einschätzung von Schlumberger "eher wie ein Spielcasino betrachtet" und viele nervöse Hände dabei sein dürften, sei dies eine überaus erfreuliche Entwicklung. Die Chancen, dass die neue "Generation Aktie" in den kommenden Monaten gute Erfahrung mit ihren Aktieninvestments machen werde, stünden gut.



Die Fundamentaldaten und monetären Rahmenbedingungen sprächen für tendenziell weiter steigende Kurse, wenngleich über die Sommermonate hinweg Volatilität in den Markt kommen dürfte. "So langweilig wie in den zurückliegenden sechs bis acht Wochen wird es nicht weiterlaufen", sei der Portfoliomanager überzeugt. Gerade bei höher als erwarteten Inflationsdaten dürften aufkommende Zinsdiskussionen für Unruhe sorgen. Schon jetzt habe die Inflation Corona als beherrschendes Börsenthema abgelöst.



Getrieben werde die Inflation dabei vor allem vom Rohstoffsektor, wo sich nachhaltige Aufwärtstrends etabliert hätten. Während die konjunkturelle Erholung generell weltweit für einen größeren Rohstoffhunger sorge, komme aus der Automobilindustrie ein spürbarer Nachfrageschub durch den Umstieg auf umweltfreundliche Antriebstechniken. Im Gegensatz zu früheren Phasen steigender Rohstoffpreise habe sich der Rohstoffsektor in den vergangenen Quartalen mit Investitionen in den Ausbau von bestehenden Produktionen und in die Entwicklung neuer Projekte aber zurückgehalten. Eine stark steigende Nachfrage treibe die Preise bei einem begrenzten Angebot, das im Rohstoffsektor kurzfristig kaum erhöht werden könne, deshalb zwangsläufig nach oben. "Die Rohstoffpreise werden nach einer kurzen Verschnaufpause weiter zulegen", prognostiziere Schlumberger und sehe vor allem bei den Industriemetallen noch viel Luft nach oben. Auch Silber dürfte von der Ausweitung der industriellen Nutzung profitieren, während Gold schon im vergangenen Jahr bewiesen habe, dass es auch in Phasen steigender Aktienmärkte zulegen könne.



Überdurchschnittliche Renditen seien seit dem Corona-Crash im März 2020 an den Aktienmärkten erzielt worden. Vor allem der DAX zeige sich im internationalen Vergleich zusammen mit den US-Börsen bärenstark, wenngleich die jüngsten Allzeithochs ein wenig über die seit April laufende Konsolidierung hinwegtäuschen würden. Während die chinesische Börse durch die Bremsmanöver der dortigen Notenbank zuletzt etwas abgehängt worden sei, schwächele Japan aufgrund des schleppenden Starts des Impfprogramms. Chancen sehe der Portfoliomanager daher vor allem in Europa: "Europa hat den stärksten Nachholbedarf und die höchste Dynamik aufgrund der laufenden Impfkampagne", plädiere Schlumberger dafür, europäische Aktien in den kommenden Monaten überzugewichten. Ob das deutsche Börsenbarometer DAX die Marke von 16.000 Punkten noch in diesem Sommer überschreiten könne, sei sich der StarCapital-Stratege nicht sicher. "Spätestens im vierten Quartal rechne ich aber mit einem DAX-Stand von deutlich über 16.000 Zählern." (15.06.2021/ac/a/m)







