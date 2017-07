Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Freitag schwankte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in verhältnismäßig engen Grenzen, so dass die zweite Tageskerze in Folge mit kleinem Körper zu Buche steht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit erweise sich die 38-Tage-Linie (akt. bei 12.637 Punkten) als nicht ganz so leicht zu überspringende Hürde. Ein nachhaltiges Überwinden dieses gleitenden Durchschnitts würden die Analysten unverändert als Katalysator auf der Oberseite definieren, zumal sich das jüngste MACD-Kaufsignal mittlerweile verfestigt habe. Gelinge der Sprung über den Widerstand, werde ein Schließen des Minigaps von Ende Juni bei 12.751/3 Punkten wahrscheinlich. Danach stecke das Hoch von Mitte Mai bei 12.842 Punkten die nächste Barriere ab. Ab diesem Niveau rücke dann sogar das bisherige Rekordlevel bei 12.952 Punkten wieder in Schlagdistanz. Auf der Unterseite diene indes die Kombination aus dem Aufwärtstrend seit Februar (akt. bei 12.504 Punkten) sowie diversen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 12.490 Punkten als erster Rückzugsbereich. Aus charttechnischer Sicht noch bedeutender sei allerdings die jüngste Aufwärtskurslücke (12.406 zu 12.389 Punkten), in die auch das ehemalige Allzeithoch vom April 2015 bei 12.391 Punkten falle. (17.07.2017/ac/a/m)